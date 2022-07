Apple règle l’action collective du clavier “papillon” du MacBook

Les touches du clavier demandent un certain temps d’adaptation.

Apple a accepté un règlement de 50 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif lundi soir concernant le “clavier papillon” de la société, qui a été installé sur les ordinateurs portables MacBook entre 2015 et 2019.

Le règlement entraînera probablement des paiements aux clients de sept États américains, dont la Californie, New York et la Floride, qui ont remplacé des claviers ou des capuchons de touches dans un magasin Apple ou un centre de réparation agréé, selon documents de règlement revu par CNBC.

Les paiements pourraient aller de 300 $ à 395 $ pour les personnes qui ont remplacé plusieurs claviers, jusqu’à 125 $ pour les personnes qui ont remplacé un clavier et jusqu’à 50 $ pour les personnes qui ont remplacé un seul clavier, ont déclaré les avocats dans le règlement.

Le règlement met fin à une époque tristement célèbre dans la conception des produits Apple. Apple n’a pas admis d’actes répréhensibles ou de culpabilité dans le règlement.

Apple a initialement présenté le clavier papillon comme une innovation qui pourrait permettre à ses ordinateurs portables de devenir encore plus fins. Mais les clients ont déclaré que les claviers papillon d’Apple étaient sujets aux pannes et pouvaient être endommagés par un grain de poussière, ce qui faisait que le clavier répétait des lettres de manière inattendue ou ne parvenait pas du tout à enregistrer les pressions sur les touches.

Les claviers papillon étaient impopulaires et leurs défauts ont inspiré Chansons et de longues plaintes. Un blogueur Apple influent appelé le clavier le pire produit “dans l’histoire d’Apple.” Apple s’est excusé pour les problèmes dans une déclaration d’entreprise et a introduit un programme de service pour remplacer les claviers gratuitement à partir de 2019.

Les ordinateurs portables éligibles incluent les MacBook, MacBook Air et MacBook Pro vendus entre 2015 et 2019. Le coût de réparation d’un clavier papillon hors garantie pendant cette période peut aller jusqu’à 475 $.

Apple a progressivement supprimé les claviers papillon à partir de 2019, revenant à une conception plus traditionnelle de “commutateur à ciseaux”. Depuis lors, Apple a enregistré une croissance de 11 % de son activité Mac en 2020 et une croissance de 23 % au cours de l’exercice 2021 pour atteindre 35 milliards de dollars de ventes.

Cependant, la croissance de l’activité Mac d’Apple aurait également pu être tirée par la pandémie, qui a stimulé les ventes de PC alors que les gens travaillaient à domicile, ainsi que par l’introduction par l’entreprise de ses puces de la série M conçues en interne, qui améliorent la durée de vie et la réactivité de la batterie.

Le règlement devra être approuvé par un juge.