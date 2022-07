Apple réédite la troisième version bêta du développeur iOS 16 avec une version révisée

Apple a réédité aujourd’hui la troisième version bêta pour développeurs d’iOS 16, déployant un numéro de version révisé pour coïncider avec la sortie de la première version bêta publique d’iOS 16.

Apple a initialement publié la troisième version bêta pour développeurs d’iOS 16 la semaine dernière, apportant des corrections de bogues et des améliorations après la révélation initiale et le premier aperçu des développeurs des nouvelles mises à jour pour iPhone et iPad à la WWDC en juin.

Nous mettons à jour cette histoire.