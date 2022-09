Apple réduit les iPhone 13 et 13 mini, ainsi que l’iPhone 12 (mais le 12 mini est abandonné)

La génération iPhone 14 est là et avec elle est arrivée la fin de la mini période d’Apple. Bien que ce soit une perte, au moins les rumeurs d’une hausse des prix ne se sont avérées vraies qu’en dehors des États-Unis. Cependant, cela signifie que le nouvel iPhone principal le moins cher commence maintenant à 800 $ (comme l’iPhone 13, mais le 13 mini coûtait 700 $).

Si c’est trop pour vous ou si vous ne pouvez pas passer à un téléphone 6,1 pouces, nous avons de bonnes nouvelles : des modèles plus anciens sont toujours disponibles et ils sont moins chers à démarrer. Il convient de noter que, comme c’est la pratique habituelle d’Apple, seuls les modèles vanille iPhone 13 (et plus anciens) sont disponibles, vous ne pouvez donc plus acheter un nouveau 13 Pro d’Apple.

Mais vous pouvez également obtenir un 13 mini et à un prix inférieur. L’iPhone SE (2022) maintient son prix à 430 $, nous ne l’incluons donc pas ici. De plus, la série iPhone 11 a disparu.

Pour faire court, les remises sont décentes à certains endroits (par exemple 100 $ aux États-Unis), plus petites ailleurs ou inexistantes – nous ne voyons aucune remise dans l’UE, si quoi que ce soit, les téléphones sont devenus plus chers en Pologne. Les prix des nouveaux modèles sont cependant beaucoup plus élevés en Europe, c’est probablement pourquoi.

Anciens prix Nouveaux prix

iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13

NOUS 700 USD 800 USD 600 USD 700 USD

Canada 950 CAD 1 100 CAD 850 CAD 1 000 CAD

ROYAUME-UNI 680 GBP 780 GBP 650 GBP 750 GBP

Irlande 830 euros 930 euros 830 euros 930 euros

Australie 1 200 AUD 1 350 AUD 1 050 AUD 1 230 AUD

Allemagne 800 euros 900 euros 800 euros 900 euros

France 810 euros 910 euros 810 euros 910 euros

Italie 840 euros 940 euros 840 euros 940 euros

Pologne 3 600 PLN 4 200 PLN 4 000 PLN 4 500 PLN

Inde 70 000 INR 80 000 INR 65 000 INR 70 000 INR

Malaisie 3 400 MYR 3 900 MYR 3 200 MYR 3 700 MYR

Thaïlande 26 000 THB 30 000 THB 25,00 THB 30 000 THB

Chine 5 200 yuans 6 000 CNY 4 700 yuans 5 400 yuans





Notez que nous ne listons ici que les prix de départ (c’est-à-dire pour le modèle avec la plus petite quantité de stockage).

Nous ne ferons pas de comparaison détaillée entre l’ancien et le nouveau prix de la série iPhone 12 et ce n’est plus vraiment une série non plus – seul l’iPhone 12 reste disponible sur Apple.com (le 12 mini est parti). L’iPhone 12 (64 Go) commence désormais à 600 $, en baisse par rapport à son prix réduit précédent de 700 $.

À quelques exceptions près, un iPhone 12 de 64 Go coûte désormais le même prix qu’un iPhone 13 mini de 128 Go. C’est moins cher que l’iPhone 13 de 128 Go, mais c’est à vous de décider si c’est une économie judicieuse.

iPhone 12 (nouveau prix) vs iPhone 13 (nouveau prix)

NOUS 600 USD 700 USD

Canada 850 CAD 1 000 CAD

ROYAUME-UNI GPB 650 750 GBP

Irlande 830 euros 930 euros

Australie 1 050 AUD 1 230 AUD

Allemagne 800 euros 900 euros

France 810 euros 910 euros

Italie 840 euros 940 euros

Pologne 3 900 PLN 4 500 PLN

Inde 60 000 INR 70 000 INR

Malaisie 3 200 MYR 3 700 MYR

Thaïlande 25 000 THB 30 000 THB

Chine 4 700 yuans 5 400 yuans





Gardez à l’esprit que ce sont les prix et la disponibilité de la propre boutique en ligne d’Apple. Les détaillants tiers ont toujours des stocks d’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, mais c’est à eux de déterminer le prix.

Et si vous cherchiez les prix de la nouvelle série iPhone 14, rendez-vous ici.