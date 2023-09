Apple réduit le prix du MLS Season Pass à 29 $ pour le reste de 2023

Apple baisse le prix du MLS Season Pass pour les trois derniers mois de la campagne 2023. Avec la pression des séries éliminatoires qui s’intensifie, c’est sans doute le meilleur moment pour s’abonner à la plateforme Apple Major League Soccer. Il reste sept à dix matchs restants pour les clubs de MLS. Un seul club s’est assuré une place dans les séries éliminatoires à 18 équipes. D’ailleurs, aucune équipe n’a été éliminée, notamment l’Inter Miami et Lionel Messi.

Désormais, les fans du monde entier peuvent regarder Lionel Messi et voir s’il peut propulser Miami en séries éliminatoires pour encore moins cher. Apple réduit le prix du MLS Season Pass à 29 $ pour le reste de la campagne. Cela inclut le reste de la saison régulière et chaque match des séries éliminatoires de la Coupe MLS. Si vous vous abonnez à Apple TV+, vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit de 25 $ pour chacun des matchs restants de la saison MLS 2023. À titre comparatif, les frais de base pour le MLS Season Pass sont de 14,99 $ par mois. Les abonnés Apple TV+ paient 12,99 $ par mois.

La saison s’étend sur novembre et décembre. Par conséquent, les fans qui en profitent obtiennent pratiquement ces jeux gratuitement. Cela inclut la série des trois meilleurs au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe MLS. Ensuite, les demi-finales et les finales de conférence en un match auront lieu fin novembre et début décembre. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 9 décembre, soit bien plus tard que sa traditionnelle fin de novembre.

Les fans paieraient l’équivalent de deux mois de MLS Season Pass pour avoir accès à quatre mois. Certes, il y a moins de matchs en séries éliminatoires. Cependant, ces matchs impliquent les meilleures équipes de la ligue dans des compétitions cruciales.

Éviter l’abonnement mensuel au MLS Season Pass

Apple baisse le prix est une excellente option pour les fans qui souhaitent éviter un abonnement mensuel. Même si cela dure un peu plus de trois mois par saison, cela permet aux téléspectateurs d’économiser plus de 15 $ en frais de streaming.

Cela remplace un abonnement mensuel avec un prix moins cher. Néanmoins, les fans doivent savoir que cela les inscrit à l’abonnement de la saison prochaine au MLS Season Pass. Si quelqu’un s’abonne à cette offre de 29 $, il est bloqué pour la saison prochaine. Par conséquent, si vous effectuez ce paiement unique de 29 $ pour regarder la fin de la saison MLS, vous devrez l’annuler avant la campagne 2024. Si vous ne le faites pas, vous devrez payer une facture mensuelle de 14,99 $. Le Season Pass MLS est annulable à tout moment.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire