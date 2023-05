Apple redessine le tout premier Apple Store

Le tout premier Apple Store d’Apple dans le centre commercial Tysons Corner à Fairfax, en Virginie, a rouvert aujourd’hui après un déménagement et une refonte complète.

Le nouvel Apple Store de Tysons Corner est situé à deux pas de l’Apple Store d’origine qui a ouvert ses portes en 2001.

Ouvert maintenant, Apple Tysons Corner a été entièrement repensé pour l’aligner sur tous les autres Apple Stores modernes, avec les tables d’affichage emblématiques d’Apple et les avenues avec les derniers iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch et Apple TV. un nouvel affichage Today at Apple, et plus encore.

Le magasin propose de nouveaux éléments de design exclusifs, notamment le nouveau premier Genius Bar depuis 2015 et un Apple Watch Studio spécial, où les clients peuvent mélanger et assortir les boîtiers et les bracelets Apple Watch.

Le magasin Tysons Corner original d’Apple a été ouvert par Steve Jobs le 15 mai 2001. Le vice-président de la vente au détail d’Apple, Deirdre O’Brien, a assisté à l’inauguration du magasin aujourd’hui, mais le PDG Tim Cook n’a pas été repéré.