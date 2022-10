Apple redessine la page Web du compte Apple Developer avec une nouvelle interface utilisateur

Apple a mis à jour la page Web du compte Apple Developer, où les développeurs enregistrés peuvent accéder à pressources du programme, gérer leur adhésion, demander cprise en charge au niveau de l’ode, et plus encore, introduisant une nouvelle interface utilisateur qui rend le contenu de la page de compte plus facilement accessible.

Comme l’a noté MacRumeursla page Web du compte développeur Apple mise à jour remplace la barre latérale précédente pour la navigation par une nouvelle barre de navigation supérieure tout-en-un, qui comporte des onglets pour les ressources du programme, les préférences de messagerie, les détails d’adhésion, la prise en charge au niveau du code, les accords et les événements.

La sélection de l’une de ces options fait défiler la page Web jusqu’à la section pertinente, qui contient ensuite des liens vers des pages spécifiques relatives à l’option sélectionnée.

Les développeurs enregistrés verront la nouvelle interface utilisateur de la page Web lorsqu’ils visiteront developer.apple.com à partir d’un iPad ou d’un Mac.