Apple redessine la page Web Apple Music Replay avec une nouvelle bobine de surbrillance, des couvertures d’album dynamiques, etc.

Apple a repensé sa page Web Apple Music Replay, où les utilisateurs peuvent voir un récapitulatif de leurs chansons, albums et artistes les plus écoutés, en introduisant une nouvelle bobine de surbrillance, des couvertures d’album dynamiques, etc.

Apple Music Replay est la version d’Apple du récapitulatif populaire Spotify Wrapped, qui permet aux abonnés de voir leur activité d’écoute au cours de l’année, y compris le nombre de fois qu’ils ont joué des chansons individuelles, le nombre d’heures passées à écouter leurs artistes et albums préférés, et Suite.

Contrairement à Spotify Wrapped, Apple Music Replay n’est disponible que sur le Web et non dans l’application de lecteur de musique elle-même.

Avec la refonte d’aujourd’hui, repérée pour la première fois par 9to5MacApple a introduit une nouvelle bobine de surbrillance – offrant un instantané de toute l’activité Apple Music Replay dans un format de diaporama – des couvertures d’album dynamiques, plus, affichant les meilleurs genres écoutés par un utilisateur, le nombre total de minutes passées à écouter des artistes, des albums , listes de lecture, etc.

À la fin de l’année, Apple mettra probablement en évidence la page Web Apple Music Replay dans l’application Apple Music, invitant les utilisateurs à se connecter pour voir leur écoute statique.

Vous pouvez voir la nouvelle page Web Apple Music Replay en visitant replay.music.apple.com.