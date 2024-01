Apple redécore la prison de l’iPhone pour apaiser les régulateurs européens – The Register

Analyse Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, a décrit l’ordinateur comme un vélo pour l’esprit. Mais il n’a pas réussi à laisser cette métaphore façonner sa plus grande réussite, l’iPhone, qui est devenu une entrave pour l’âme.

L’iPhone est un ordinateur ; vous ne pouvez tout simplement pas l’utiliser comme tel la plupart du temps car c’est un système fermé. Vous n’êtes pas libre d’installer un logiciel qu’Apple n’a pas approuvé, à moins de « jailbreaker » l’appareil – le terme même suggérant une transgression illégale plutôt qu’un droit qui découle de la propriété.

Dans les cas où l’iPhone sert réellement de véhicule à la libre pensée, comme parmi les partisans de la démocratie chinoise, Apple pourrait simplement mettre des bâtons dans les roues en modifier le comportement d’une fonction comme AirDrop car les autorités locales craignent les communications non surveillées.

Après avoir ouvert le matériel et le système d’exploitation de l’iPhone aux développeurs d’applications tiers en 2008, Apple a remboursé ceux-là mêmes qui ont ajouté de la valeur à l’appareil en leur imposant des conditions générales déraisonnables et égoïstes.

Bien que le système d’exploitation Android de Google offre une alternative légèrement plus tolérante, il comporte son propre ensemble de compromis. Et changer de plateforme peut être onéreux.

Les règles anticoncurrentielles d’Apple et celles imposées par d’autres plateformes technologiques ont finalement incité les législateurs européens à agir. Ils ont adopté le Loi sur les marchés numériques (DMA) pour restaurer la concurrence sur des marchés qui étaient dominés par des oligopoles hargneux.

Alors que l’application du DMA devrait commencer en mars, Apple a annoncé jeudi annoncé modifications apportées à iOS, Safari et l’App Store dans l’Union européenne pour répondre à ses obligations légales. Et le mépris de Cupertino pour la loi est évident.

Décrivant iOS, Safari et l’App Store comme « faisant partie d’un système intégré de bout en bout » – et non comme un groupe distinct de produits, de sorte qu’ils tomberont en dessous du seuil d’utilisateur pour la réglementation – Apple a déclaré : « Le DMA exige des modifications apportées à ce système qui entraînent de plus grands risques pour les utilisateurs et les développeurs.

Apple ne dénigre pas Exigences légales chinoises de cette façon. Son mépris est réservé à l’UE.

“Les changements que nous annonçons aujourd’hui sont conformes aux exigences de la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne, tout en contribuant à protéger les utilisateurs de l’UE contre les inévitables menaces accrues en matière de confidentialité et de sécurité que cette réglementation entraîne”, a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow, dans un communiqué.

Comme l’ont dit de nombreux observateurs et concurrents du secteur en réponse à l’agitation de la main d’Apple, cela ressemble à un exemple de conformité malveillante.

Apple apporte un certain nombre de changements en Europe. Il s’agit notamment d’autoriser les magasins d’applications tiers, mais c’est imposant obligations et coûts pour les opérateurs de magasins d’applications.

Il autorise également le chargement latéral, mais en utilisant sa propre définition du terme. Généralement, le chargement latéral fait référence à l’installation d’une application directement sur un appareil. Apple considère que le chargement latéral provient d’un magasin non Apple plutôt que d’une installation .apk de style Android.

“En règle générale, le chargement latéral fait référence au téléchargement d’applications iOS en dehors d’un marché d’applications officiel – et dans l’UE, les utilisateurs auront la possibilité de télécharger des marchés alternatifs proposant des applications à télécharger”, explique Apple.

L’iGiant permet mécanismes de tiers payant pour les achats intégrés, mais cela a rendu le processus fastidieux et toujours soumis à une commission Apple.

« Putain de shakedown, Batman ! »

Apple a réduit la commission facturée pour les applications iOS payantes tout en ajoutant des frais ailleurs qui pourraient finir par être pires pour certains développeurs.

Le taux actuel est de 15 % pour les applications inscrites au programme Small Business d’Apple avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million de dollars, ou de 30 % pour les applications dont les revenus changent de plus d’un million de dollars. Les applications par abonnement commencent à 30 % la première année, puis chutent à 15 %.

Dans l’UE, le taux s’élève à 10 % pour la plupart des développeurs, ou à 17 % pour les transactions sur des biens et services numériques, plus des frais de 3 % pour le traitement des paiements sur l’App Store (ou tout autre frais exigé par un processeur de paiement tiers).

Donc 13 ou 20 pour cent semble être une amélioration par rapport à ce qui est disponible aux États-Unis. Mais pas pour les applications populaires, qui doivent payer les nouveaux frais Core Technology de 0,50 € par installation d’application et par utilisateur et par an après un million d’installations d’application.

Comme David Heinemeier Hansson, CTO de Basecamp, l’a observé dans un article de blogle coût de distribution d’une application comme Instagram dans une boutique d’applications tierce dans l’UE s’élèverait à environ 135 millions de dollars par an.

« Putain de shakedown, Batman ! » il a écrit. “Cela pourrait être la tentative d’extorsion la plus flagrante jamais commise contre une politique publique par une entreprise technologique.”

La meilleure chose qui ressort de la nouvelle cruauté d’Apple est peut-être sa décision de se conformer aux directives de l’UE. Exigence du moteur de navigateur.

Actuellement, Apple exige que tous les navigateurs iOS soient construits sur son propre moteur de rendu WebKit, une règle contre laquelle ses concurrents se plaignent depuis des années. Dans l’UE, Google peut désormais proposer Chrome avec son moteur de rendu Blink pour iOS, Mozilla peut proposer Firefox avec son moteur de rendu Gecko, et les opportunités d’innovation en matière de navigateurs s’élargiront.

En conséquence, Apple tentera probablement de rendre Safari plus compétitif en termes de types de technologies Web prises en charge. Mais même si Cupertino décide de ne pas pousser Safari à surpasser ses concurrents, les internautes auront accès à des navigateurs mettant en œuvre un ensemble plus large de fonctionnalités Web. Et cela devrait à son tour rendre le code Web plus compétitif par rapport aux applications iOS natives.

La concession du moteur de navigateur d’Apple n’est pas entièrement dénuée de pointes. Comme Mozilla l’a observé, cela ne s’applique pas à iPadOS et Mozilla doit donc supporter le coût de la maintenance de deux versions de Firefox dans l’UE.

Tandis que les experts juridiques s’attendre à ce que l’UE conteste Le respect peu sincère d’Apple avec le DMA, les développeurs devraient profiter de cette occasion pour repenser le servage de leurs applications natives. Ils devraient pousser les applications Web jusqu’à leurs limites, puis exiger de nouvelles améliorations de la plateforme.

Le Web ne nécessite pas de paiement de commissions, de frais technologiques basés sur l’utilisation ou d’autorisation des demandeurs de rente de la plateforme. Le Web peut libérer l’iPhone, même si Apple ne le fait pas. ®