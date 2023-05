Apple recrute des personnes pour travailler sur ses propres produits alimentés par l’IA

En période d’incertitude économique et de grandes entreprises technologiques licenciant du personnel à gauche et à droite, il n’y a de place que pour les personnes travaillant avec l’IA. Après tout, l’IA est à la mode ces derniers temps et les grandes entreprises ne veulent pas être laissées pour compte. C’est pourquoi Apple suit les traces d’autres entreprises technologiques et a ouvert un total de 176 nouveaux postes liés à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle.

Poche-peluches rapporte que 68 de ces postes sont au sein du département Siri, 52 travailleront avec iOS et 46 sont liés à macOS. D’autres emplois nécessiteront de travailler avec plus d’un produit.

Apple ne garde pas le secret non plus. Lors du dernier appel aux résultats, le porte-parole d’Apple a noté que la société abordait l’IA de manière délibérée et réfléchie. En fait, des sources internes affirment qu’Apple a restreint l’utilisation des chatbots IA pour empêcher que des informations sensibles ne soient rendues publiques.

Apple a déjà programmé un événement spécial pour le 5 juin axé sur l’AR/VR, mais nous pourrions également entendre parler de l’IA.

