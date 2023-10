Apple reconnaît les problèmes de surchauffe de la série iPhone 15 Pro et promet une solution

Ce ne serait pas un véritable lancement d’iPhone sans un peu de controverse et cette année, de nombreux rapports font état de surchauffe des modèles de la série iPhone 15 Pro. Apple a maintenant reconnu le problème et travaille activement sur un correctif avec une prochaine mise à jour logicielle.

Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire chauffer l’iPhone plus que prévu. L’appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant sa configuration ou sa restauration en raison de l’augmentation de l’activité en arrière-plan.

Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera résolu dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs en cours de déploiement. – Représentant Apple

Selon certains analystes, les suspects les plus probables attribués aux problèmes de surchauffe et d’étranglement sont les compromis de conception thermique qui ont entraîné une zone de dissipation thermique plus petite pour les nouveaux modèles Pro. Les nouveaux cadres en titane ont également une conductivité thermique plus élevée que l’acier inoxydable, ce qui pourrait être un autre facteur clé.

Nous devons mentionner que nous n’avons pas pu reproduire exactement le problème de surchauffe dans notre test de l’iPhone 15 Pro Max où nous avons utilisé deux unités du même appareil. Nous avons cependant remarqué une limitation importante du GPU sous charge. Nous veillerons à suivre la controverse sur la surchauffe de la série iPhone 15 Pro et vous tiendrons au courant en conséquence.

