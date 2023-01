Apple rattrape enfin la demande de l’iPhone 14 Pro

Les analystes de JP Morgan suivent les estimations d’expédition des modèles d’iPhone 14 dans le monde pour évaluer la disparité entre la demande et l’offre. Selon la dernière note publiée par les analystes, cette disparité a effectivement disparu.

Les luttes de la Chine pour contenir une nouvelle épidémie de COVID ont fait chuter la capacité de production de l’iPhone 14 Pro et avant les vacances, Apple faisait face à une pénurie estimée de 15 à 20 millions d’unités. Mais maintenant, les vacances sont terminées et la Chine a modifié sa politique, ce qui a permis aux usines de rouvrir à capacité normale.

Délais de livraison pour les quatre modèles d’iPhone 14 (source : JP Morgan)

Les dates de livraison des deux modèles d’iPhone 14 Pro dans le monde sont désormais inférieures à une semaine, ce que les analystes de JP Morgan considèrent comme un signe clair que l’offre a rattrapé la demande pour la première fois depuis son lancement.

Les quatre modèles d’iPhone 14 ont des temps d’attente courts, environ 4 jours en moyenne. Aux États-Unis, par exemple, l’expédition prend environ 5 jours. En Chine et en Europe, les temps d’attente sont encore plus courts, environ 3 jours, et la plupart des SKU sont également disponibles pour le retrait en magasin.

C’est une bonne nouvelle pour Apple, mais la société dépend toujours fortement des installations de Zhengzhou – la soi-disant “iPhone City” est actuellement le seul endroit sur Terre à fabriquer des iPhone Pros.

Les partenaires d’Apple produisent déjà des iPhone 14 à la vanille en Inde et Cupertino prévoit d’étendre cette capacité (les iPhone fabriqués en Inde ne représentent actuellement que 5 % du total, le plan est d’atteindre 25 % d’ici 2025).

