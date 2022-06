Apple rappelle aux abonnés Apple Music les prochaines augmentations de prix des forfaits étudiants

Après avoir discrètement annoncé le mois dernier qu’il augmenterait le prix de son abonnement étudiant Apple Music à prix réduit dans plusieurs pays du monde, Apple rappelle aux abonnés Apple Music la prochaine augmentation de prix qui affectera les plans à partir de maintenant.

Apple a commencé à informer les utilisateurs en Australie, aux Philippines, à Singapour, en Malaisie, en Arabie saoudite, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Afrique du Sud, en Indonésie, en Israël et au Kenya de l’augmentation de prix prévue en mai., affirmant que les prix augmenteraient à l’avenir. Récemment, Apple a élargi sa hausse de prix, avec le fabricant d’iPhone augmentant également les prix pour les étudiants aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Apple augmente le prix de ses abonnements étudiants à 5,99 $ par mois aux États-Unis et à 5,99 £ au Royaume-Uni, contre 4,99 $ et 5,99 £, respectivement, et en Malaisie, le prix passe de 6,90 RM à 8,90 RM .

Je viens de recevoir cet e-mail pour l’augmentation du prix de l’abonnement Apple Music des étudiants en Malaisie @theapplepost Je pense qu’il est temps de passer à l’abonnement Apple One pour un meilleur rapport qualité-prix. pic.twitter.com/0aNaNBpiSU — Zefel (@Zaiful_edi) 29 juin 2022

Tel que partagé sur Twitter par ZaïfulApple rappelle maintenant aux utilisateurs les prochaines augmentations de prix.

L’abonnement étudiant d’Apple offre un accès complet à Apple Music à un prix inférieur. Les étudiants ont accès à Apple Music à près de la moitié du prix facturé aux abonnés réguliers. L’abonnement comprend l’accès à l’ensemble du catalogue du service de 90 millions de chansons, de la musique sans publicité, de la vue Paroles, des stations de radio en direct et à la demande, et plus encore.

