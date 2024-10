Apple ramène Sugar pour la saison 2

Une autre émission Apple TV Plus bien-aimée obtient une deuxième saison. Le streamer a annoncé aujourd’hui que la série policière Sucrequi met en vedette Colin Farrell dans le rôle principal, a été renouvelé pour la saison 2. On ne sait pas encore quand la série reviendra.

Sucre a fait ses débuts plus tôt cette année. Et même si cela a commencé comme une histoire intelligente sur un détective privé, un gros rebondissement au milieu de la première saison – vous pouvez en savoir plus ici, mais (évidemment) les spoilers abondent – ​​l’a poussé sur le territoire de la science-fiction, un espace qu’Apple a été très réussi. Il n’y a pas beaucoup de détails sur la saison à venir, mais dans un communiqué de presseApple dit que « la deuxième saison verra Sugar de retour à Los Angeles, s’occupant d’une autre affaire de personnes disparues alors qu’il continue de chercher des réponses concernant sa sœur disparue. »