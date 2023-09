Apple rachète un label de musique classique suédois

Pomme a acquis BIS Records, un label suédois de 50 ans axé sur la musique classique, dans le cadre de ses efforts continus pour attirer les fans de musique classique.

Robert von Bahr, fondateur de BIS Records dit Mardi, Apple a récemment racheté sa maison de disques et l’intégrera à ses services de musique Apple Music Classical et Platoon.

Von Bahr, qui a récemment eu 80 ans, a déclaré que BIS Records et Apple partagent une « croyance fondamentale dans l’importance de préserver la qualité audio », citant la technologie audio spatiale à son surround du fabricant d’iPhone comme « quelque chose que j’ai suivi avec intérêt ».

« La spécialité du BIS, tout en rendant hommage au répertoire principal, a été de nourrir de jeunes artistes classiques et des compositeurs vivants intéressants et de sauvegarder le trésor musical que nous représentons tous à long terme », a déclaré von Bahr dans un communiqué. « Apple, avec sa propre histoire d’innovation et d’amour de la musique, est la maison idéale pour inaugurer la prochaine ère du classique et a fait preuve d’un véritable engagement envers la construction d’un avenir dans lequel la musique classique et la technologie travailleront en harmonie. »

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC sur le prix de l’accord.

L’acquisition est un autre exemple de la tentative d’Apple de se distinguer de son rival de musique en streaming. Spotify en se concentrant sur la musique classique.

En 2021, elle a racheté le service de streaming de musique classique Primephonic pour un montant non divulgué. En plus de permettre aux utilisateurs de diffuser de la musique classique, Primephonic a également créé une vaste base de données contenant des informations telles que les compositeurs, les orchestres et les chefs d’orchestre, ce qui a contribué à offrir une expérience plus convaincante aux fans du genre.

Finalement, le géant de la technologie a lancé sa propre application de streaming Apple Music Classical au printemps dernier, la présentant comme un moyen pour les abonnés Apple Music actuels d’accéder à plus de cinq millions de morceaux classiques qui peuvent être recherchés via des données telles que le compositeur, le chef d’orchestre ou le numéro de catalogue.

En 2018, Apple a racheté la petite entreprise de distribution de musique et de technologie Platoon pour un montant non divulgué. Apple a finalement publié une application baptisée Platoon for Artists, destinée à aider les musiciens à promouvoir leurs chansons et à afficher des analyses de streaming.

Montre: La nouvelle version de l’iPhone d’Apple ne devrait pas dépasser son sommet de 52 semaines.