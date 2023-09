Apple publiera une mise à jour logicielle pour répondre aux plaintes de surchauffe de l’iPhone 15

Le site Web d’Apple dit que les utilisateurs peuvent remarquer que les téléphones semblent plus chauds lorsqu’ils sont configurés à partir d’une sauvegarde, lorsqu’ils chargent sans fil, utilisent des applications ou des jeux riches en graphiques ou diffusent des vidéos de haute qualité. Apple affirme qu’il est normal que les appareils soient chauds lorsqu’ils sont fortement utilisés, et que si les iPhones n’affichent pas d’avertissement de température, ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Les nouveaux modèles haut de gamme d’Apple, l’iPhone 15 Pro à 999 $ et l’iPhone 15 Pro Max à 1 199 $, ont un boîtier en titane redessiné avec un cadre en aluminium pour les rendre plus faciles à réparer. Le problème de surchauffe des nouveaux modèles n’était pas lié à la conception du châssis en titane, a déclaré Apple.

Après qu’Apple a lancé les nouveaux modèles d’iPhone 15 plus tôt ce mois-ci, les plaintes des utilisateurs sur les forums d’Apple, Reddit et les réseaux sociaux suggèrent que les quatre modèles peuvent devenir plus chauds que prévu pendant l’utilisation. L’examen par CNBC des nouveaux iPhone Pro a également noté que l’iPhone 15 Pro Max était devenu chaud.

« Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent entraîner une température plus élevée de l’iPhone que prévu. L’appareil peut sembler plus chaud pendant les premiers jours après sa configuration ou sa restauration en raison d’une activité en arrière-plan accrue. Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui Cela affecte certains utilisateurs et sera résolu dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui provoquent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs en cours de déploiement. dehors. »

Jusqu’à présent, les nouveaux iPhones semblent bien se vendre, avec des délais de livraison qui s’étendent parfois sur des semaines et de longues files d’attente devant les magasins Apple le jour du lancement.

« Il est intéressant de noter que les délais de livraison pour les 15 Pro Max, 15 Plus et 15 sont plus élevés par rapport à leurs prédécesseurs (par exemple, la série iPhone 14), et le 15 Pro Max affiche le délai de livraison le plus élevé que nous ayons vu historiquement pour tous les SKU depuis. nous suivons les données sur les délais de livraison », ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note la semaine dernière.

Mais un analyste notable de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré la semaine dernière dans un article de blog que le problème de chaleur de l’iPhone 15 pourrait nuire aux ventes.

Apple a été confronté à des problèmes de lancement très médiatisés dans le passé, mais ils n’ont pas eu d’impact sérieux sur les perspectives à long terme de l’entreprise.

L’iPhone 4, lancé en 2010, avait un défaut de conception cela pourrait entraîner l’abandon d’appels. Apple a proposé des étuis gratuits pour résoudre le problème. En 2012, peu de temps après le lancement de l’iPhone 5, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est excusé pour le caractère bogué et peu fiable d’Apple Maps. L’iPhone 6 sorti en 2014 a été critiqué pour avoir plié sous la pression.