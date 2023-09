Apple publiera une mise à jour logicielle pour les iPhone 12 à haut rayonnement

Tentant de mettre un terme à toutes ces rumeurs concernant les iPhones à fort rayonnement, Apple a déclaré vendredi aux régulateurs français qu’il publierait une mise à jour logicielle pour l’iPhone 12 qui devrait mettre fin aux allégations selon lesquelles les smartphones émettaient des niveaux de rayonnement supérieurs aux normes légales du pays. limites.

Le problème, comme l’a dit Apple, était dû au « protocole de test spécifique » du pays, et la société a réitéré qu’il ne s’agissait « pas d’un problème de sécurité ». Dans une déclaration fournie à Reuters, Apple a laissé vague ce que cette mise à jour changerait exactement sur les iPhones des utilisateurs, mais elle devrait « s’adapter » au protocole utilisé dans les tests du pays. Gizmodo a contacté Apple pour obtenir de plus amples commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.

Mardi, La France suspend toutes les ventes d’iPhone 12 après que les tests effectués dans le pays ont révélé que les téléphones émettaient un rayonnement électromagnétique supérieur aux limites fixées par l’Union européenne. Plus précisément, le régulateur a déclaré que le téléphone Débit d’Absorption Spécifique— qui teste le niveau des ondes radio émises par un appareil et pouvant être absorbées par le corps — était supérieur aux limites légales. Les pays de la Belgique et de l’Allemagne ont ensuite annoncé qu’ils étaient eux aussi examiner l’iPhone 12 pour des problèmes de rayonnement.

Apple contestait les conclusions des régulateurs depuis leur première annonce. Le ministre français du Numérique, Jean-Noël Barrot, a déclaré à Reuters que l’agence de régulation du pays, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), se préparait à tester la mise à jour, ajoutant en outre que le changement logiciel devrait rendre le téléphone conforme aux normes de l’UE. Le ministre avait précédemment déclaré qu’il suffisait d’une mise à jour du logiciel.

Apple est très, très sensible à propos de sa marque et n’a pas voulu accepter les allégations de radiations. Mark Gurman, passionné de pommes chez Bloomberg signalé Jeudi, la société avait demandé à son personnel de service client de rester silencieux sur toute information concernant le problème des radiations. Gurman a déclaré que les agents d’assistance étaient censés dire aux clients que tous les iPhones sont soumis à des « tests rigoureux » pour garantir leur sécurité.

L’iPhone 12 a été lancé pour la première fois en 2020, mais Apple mettait déjà cet ancien téléphone au pâturage, du moins en termes de ventes. La société a récemment annoncé son Gamme iPhone 15 à son Événement Wonderlustet une fois que la France a annoncé ses demandes, Apple a retiré le téléphone de sa page commerciale.