Apple publiera ses résultats du quatrième trimestre 2023 le 2 novembre

Apple a confirmé qu’elle annoncerait ses résultats du quatrième trimestre 2023 le jeudi 2 novembre.

Les résultats, qui seront annoncés à 13 h 30, heure du Pacifique, couvriront la période au cours de laquelle Apple a lancé la gamme iPhone 15, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et a mis à jour les AirPods Pro avec un étui de chargement USB-C.

Les annonces, qui auront lieu lors d’un appel présidé par le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, verront ensuite les deux hommes participer à une courte séance de questions et réponses avec les investisseurs, qui sera également disponible en streaming en direct sur Apple. .com.