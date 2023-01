Apple publiera ses résultats du premier trimestre 2023 le 2 février

Apple a annoncé qu’il publierait ses résultats pour le premier trimestre fiscal de 2023 le 2 février, révélant les performances financières et commerciales au cours de la période des fêtes, qui a vu de fortes contraintes d’approvisionnement de la série iPhone 14 Pro et un manque de stock disponible pour le haute saison de magasinage.

Les résultats du T1 2023 couvriront la période où la valorisation boursière des fabricants d’iPhone est tombée en dessous de 2 000 milliards de dollars alors que les actions ont chuté à leur valeur la plus basse depuis juin 2021 à 125,07 $, les résultats des bénéfices montrant à quel point l’offre de produits est restreinte et les difficultés économiques mondiales persistantes ont eu un impact sur les flux de trésorerie d’Apple au quatrième trimestre civil.

Il a été rapporté que les pénuries auraient pu voir Apple expédier 20 millions d’unités de moins que prévu au cours du quatrième trimestre 2022l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo abaissant ses prévisions de livraisons d’iPhone pour le trimestre des fêtes de 20 % à 70-75 millions d’unités, contre 80 à 85 millions d’unités auparavant.

L’appel, qui est habituellement présidé par le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, aura lieu à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE, Apple publiant son rapport complet sur les résultats 30 minutes avant. De manière typique, Cook et Maestri participeront ensuite à une courte séance de questions-réponses avec les investisseurs, qui sera également disponible en direct sur Apple.com.