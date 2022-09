Apple publiera la semaine prochaine une mise à jour de correction de bogues pour résoudre les problèmes d’appareil photo de l’iPhone 14 Pro

Plus tôt dans la journée, The Apple Post a rapporté comment un problème a été découvert où l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro commence à trembler et à faire un bruit de cliquetis dans certaines applications tiercesy compris TikTok, Instagram et Snapchat.

Le problème, qui a été largement signalé sur les réseaux sociaux, est un bogue logiciel plutôt qu’un problème avec les nouveaux iPhones eux-mêmes, le problème semblant être limité à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, éventuellement lié au nouveau capteur. -shift technologie de stabilisation d’image optique dans la dernière série d’iPhone.

Suite au rapport, Apple a confirmé qu’une mise à jour de correction de bugs sera publiée la semaine prochaine pour résoudre le problème, déclarant dans un communiqué à Bloomberg lundi qu’il a déjà identifié une solution au problème, qui ne semble se produire que dans les applications tierces et non dans l’application Appareil photo d’Apple.