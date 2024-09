Apple publiera iOS 18, macOS 15, iPadOS 18 et d’autres mises à jour le 16 septembre

Apple prévoit de publier les prochaines versions d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS au grand public le 16 septembre, a annoncé la société via son site internet suite à son événement produit centré sur l’iPhone plus tôt dans la journée. Nous devrions également voir des mises à jour pour tvOS et le système d’exploitation HomePod à la même date.

Les nouvelles versions apportent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux plateformes d’Apple : une meilleure messagerie texte avec les appareils Android grâce à la prise en charge de la norme RCS, iPhone Mirroring qui vous permet d’interagir avec votre iPhone via votre Mac, davantage d’options de personnalisation de l’interface utilisateur pour les iPhones et les iPads, et d’autres améliorations encore.

Ces premières versions ne contiennent aucune trace d’Apple Intelligence, le lot de fonctionnalités d’IA générative et d’apprentissage automatique qu’Apple a annoncé lors de sa Worldwide Developers Conference en juin. Apple teste certaines des fonctionnalités d’Apple Intelligence dans les versions bêta d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1, des mises à jour qui seront publiées plus tard cet automne. Lorsque Apple Intelligence arrivera, la compatibilité sera limitée : il faudra un iPhone 15 Pro ou l’un des modèles iPhone 16 ou 16 Pro qui viennent d’être annoncés ; un iPad Air ou Pro avec une puce M1, M2 ou M4 ; ou un Mac Apple Silicon. Apple ne fournira pas non plus Apple Intelligence aux appareils de l’UE, du moins pour l’instant.

Les nouveaux systèmes d’exploitation fonctionneront sur la plupart des mêmes matériels actuellement compatibles avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, y ​​compris les dernières générations de Mac Intel de 2018, 2019 et 2020. Mais il existe une poignée d’exceptions, comme le MacBook Air 2018 et une poignée d’iPad plus anciens. Les téléphones aussi anciens que l’iPhone XR et XS de 2018 pourront installer et exécuter la mise à jour iOS 18.

Apple a publié plusieurs versions bêta de chaque système d’exploitation depuis la WWDC en juin, et les versions candidates à la publication seront probablement mises à la disposition des utilisateurs et des développeurs aujourd’hui. Elles permettront aux développeurs de préparer les versions finales de leurs applications pour le jour du lancement. Les utilisateurs qui souhaitent migrer vers les nouveaux systèmes d’exploitation plus tôt peuvent également le faire : vous pouvez être relativement sûr que la plupart des bugs les plus importants ont été résolus au cours des bêtas d’été. Cependant, comme toujours lors de l’installation de mises à jour majeures, vous devez vous assurer d’avoir de bonnes sauvegardes de vos données au préalable.