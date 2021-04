Apple travaille sur la prochaine itération de son système d’exploitation mobile depuis des mois maintenant, et il est presque prêt. Nous parlons d’iOS 14.5 pour les iPhones et les appareils iPod touch, et d’iPadOS 14.5 pour la gamme de tablettes en constante expansion de la société (deux nouveaux iPad Pro – ou quatre si vous comptez les variantes compatibles 5G – vient d’être officialisé aujourd’hui, en fait ).

Selon Apple, l’attente d’iOS 14.5 et d’iPadOS 14.5 est presque terminée. Les mises à jour seront publiées en direct la semaine prochaine. Il n’y a pas de calendrier moins vague pour le moment – c’est-à-dire une date spécifique – mais restez à l’écoute et nous vous informerons quand ceux-ci tomberont.

La version 14.5 du système d’exploitation mobile de l’entreprise sera le minimum requis pour que l’accessoire AirTag récemment dévoilé fonctionne avec votre iPhone ou iPad, grâce à l’ajout d’un onglet Articles dans l’application Find My, et c’est aussi l’itération qui inaugurera l’application Podcasts récemment repensée.

En plus de cela, vous aurez également la possibilité de déverrouiller votre iPhone avec Face ID tout en portant un masque si vous avez également une Apple Watch, une application Music mise à jour avec des gestes de balayage et le partage des paroles, la prise en charge d’AirPlay 2 pour les entraînements Fitness +, Waze- comme les fonctionnalités de rapport dans Apple Maps, la prise en charge des contrôleurs PS5 et Xbox Series X et peut-être également la prise en charge de la nouvelle famille de cartes Apple.

iOS 14.5 sera préinstallé sur les nouveaux iPhones violets annoncés aujourd’hui, ainsi que sur l’iPad Pro 11 et l’iPad Pro 12.9.

