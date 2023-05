Apple publie watchOS 9.5.1 avec des corrections de bogues

Apple a publié watchOS 9.5.1, une nouvelle mise à jour logicielle pour Apple Watch qui apporte des améliorations et des corrections de bogues.

Disponible maintenant, Apple n’a pas fourni de notes de version détaillées pour la nouvelle mise à jour, indiquant simplement que la mise à jour fournit des améliorations et des corrections de bogues non spécifiées, à venir deux semaines après la sortie de watchOS 9.5qui a apporté une nouvelle méthode d’installation bêta simplifiée pour les futures mises à jour de watchOS, un cadran de montre Pride, et plus encore.

Les mises à jour watchOS peuvent être installées en ouvrant l’application Watch sur l’iPhone couplé, en appuyant sur Général et en sélectionnant Mises à jour logicielles. Les utilisateurs doivent avoir au moins 50 % de batterie chargée sur leur appareil et avoir leur iPhone connecté au Wi-Fi.