Apple publie watchOS 8.4 avec un correctif pour le bogue de charge

Apple a publié watchOS 8.4 qui comprend des mises à jour de sécurité et un correctif pour le bogue qui empêchait certains modèles de la série Watch de se charger.

La mise à jour est disponible pour les modèles Watch Series 3 et ultérieurs, et vous pouvez la télécharger via l’application Apple Watch sur l’iPhone en accédant au Général > Mise à jour logicielle menu.

Notez que votre Apple Watch doit disposer d’au moins 50 % de batterie pour installer la mise à jour et qu’elle doit être placée sur un chargeur tout en restant à portée de l’iPhone connecté.

En plus de watchOS 8.4, Apple a également publié la première version bêta de watchOS 8.5. Tu peux consultez ses notes de version ici.

