Apple publie une nouvelle mise à jour HomePod 16.1 avec prise en charge de Matter

Apple a publié aujourd’hui iOS 16.1, et avec la mise à jour vient une nouvelle mise à jour HomePod 16.1 qui inclut la prise en charge du protocole de maison intelligente unifié Matter, qui permet à une grande variété d’accessoires de fonctionner ensemble, sur toutes les plateformes, et offre plus de choix et d’interopérabilité pour connecter intelligent produits pour la maison de différents fabricants.

Avec la prise en charge de Matter, les appareils domestiques intelligents pourront prendre en charge un protocole pour que leurs accessoires fonctionnent sur différents systèmes d’exploitation pris en charge. Le protocole unique garantit l’interopérabilité entre les produits de maison intelligente de différentes entreprises, ce qui facilite la recherche de nouveaux accessoires de maison intelligente compatibles entre les appareils.

Avec iOS 16.1, Apple a ajouté une nouvelle section “Matter Accessories” à l’application Paramètres. La nouvelle section affichera tous les accessoires de maison intelligente pris en charge par Matter ajoutés à l’iPhone, qui peuvent être contrôlés via l’application Home sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

Matter est soutenu par Apple, Google, Amazon, Samsung et d’autres fabricants de maisons intelligentes.

Apple affirme que HomePod 16.1 “inclut également des améliorations de performances et de stabilité”.