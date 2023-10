Apple publie une mise à jour pour réparer votre iPhone 15 Pro en surchauffe

Apple dit aux utilisateurs qu’ils peuvent enfin sortir leurs modèles d’iPhone 15 du congélateur. La société a publié mercredi un correctif iOS dans le but déclaré de corriger un bug ce qui fait que les téléphones chauffent plus qu’ils ne le devraient.

iOS 17.0.3 est arrivé sur tous les iPhone XS et modèles ultérieurs mercredi après-midi HE. La note du correctif se lit comme suit : « Cette mise à jour fournit des corrections de bogues importantes, des mises à jour de sécurité et résout un problème qui peut entraîner une surchauffe de l’iPhone que prévu. »

Depuis ses version, certains utilisateurs d’iPhone 15 Pro se sont plaints que leurs appareils fonctionnaient plutôt à chaud, comme poussant 108 degrés Fahrenheit chaud. Pendant que l’appareil atteignait des températures élevées quand exécutant de gros jeux AAA, certains utilisateurs se sont plaints de téléphones chauds lors d’une utilisation normale. Certains utilisateurs ont exprimé leur inquiétude lorsque leurs téléphones fonctionnaient plus lentement ou s’éteignaient complètement lorsqu’ils devenaient trop chauds. Les appareils ont tellement chauffé que certains utilisateurs blagues sur l’installation de ventilateurs de refroidissement de rechange à l’arrière du dernier téléphone haut de gamme d’Apple.

Au début, Apple a imputé le problème aux téléphones qui consommaient beaucoup de puissance de traitement au cours des premiers jours d’installation. Puis lundi, Apple a modifié ses affirmations et a déclaré le problème était dû à un bug dans iOS. Certaines applications comme Instagram, Uber et le jeu Asphalte 9 surchargeaient également le processeur A17 Pro. Apple a déclaré qu’il travaillait avec ces développeurs d’applications pour publier leurs propres correctifs, aussi.

Apple a tenté de souligner que le problème n’est pas lié au matériel, qu’il s’agisse du nouveau cadre en titane ou de la puce A17. Apple a plutôt insisté sur le fait que le cadre avait une meilleure capacité de dissipation thermique que la précédente gamme en acier inoxydable.en haut.

Le notes de mise à jour ne décrivent pas exactement ce qui a été modifié pour empêcher la surchauffe des iPhones, bien qu’ils aient résolu une sorte d’exploit qui permettait à un acteur local malveillant d’obtenir des privilèges élevés sur le téléphone.

Entre-temps, certains utilisateurs ont découvert d’autres problèmes qui pourraient casser l’iPhone 15 en utilisant un chargeur sans fil sur les voitures BMW modernes. Des problèmes surviennent chaque fois qu’un nouveau matériel est publié, et il est bon de voir qu’Apple essaie au moins de tenir ses promesses de correctifs (mais seulement après un tollé général). Nous devrons attendre et entendre les utilisateurs pour voir si cette mise à jour résout réellement le problème.