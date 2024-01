Apple publie une mise à jour pour iPhone avec une nouvelle fonctionnalité indispensable

Mise à jour du 24 janvier ci-dessous. Cet article a été publié pour la première fois le 22 janvier 2024.

Le voyage a été un peu torride, mais la nouvelle mise à jour de l’iPhone est là, et dans les délais également. Apple iOS 17.3 introduit une fonctionnalité clé qui était une surprise jusqu’à récemment, la protection des appareils volés, met en œuvre quelque chose qui a longtemps été promis, AirPlay pour les téléviseurs des hôtels, et plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quels iPhones peuvent exécuter iOS 17.3 ?

Comme les autres versions d’iOS 17, vous avez besoin d’un iPhone Xs, iPhone Xs Max ou iPhone XR à partir de 2018, ou de toute version des variantes de l’iPhone 11, de l’iPhone 12, de l’iPhone 13, de l’iPhone 14 et de l’iPhone 15. Il comprend également les modèles iPhone SE de deuxième et troisième génération.

Comment l’obtenir

Ouvrez l’application Paramètres sur l’iPhone, choisissez Général, puis Mise à jour logicielle. Ici, vous verrez des sections sur les mises à jour automatiques et les mises à jour bêta. Que vous ayez activé ou désactivé les mises à jour automatiques, vous pouvez choisir de télécharger le nouveau logiciel maintenant, et c’est généralement le choix à faire. Choisissez Télécharger et Installer, et votre iPhone sera doré en un rien de temps.

Contenu de la version

Il y a beaucoup de choses dans cette version. Tout d’abord, la grande nouvelle fonctionnalité, Protection des appareils volés. Si votre iPhone est volé, c’est déjà assez grave, mais si le voleur connaît votre mot de passe, peut-être parce qu’il vous a surfé sur l’épaule lorsque vous l’avez saisi, la situation pourrait être bien pire. Les voleurs peuvent changer le mot de passe, insérer leurs propres données biométriques et vous bloquer pendant qu’ils vident votre compte bancaire, par exemple. Cette nouvelle fonctionnalité signifie que de nombreux éléments du téléphone nécessitent désormais un accès Face ID ou Touch ID, plutôt que le mot de passe. Il s’agit notamment de la désactivation du mode perdu, de l’effacement de l’iPhone, de l’accès aux mots de passe, etc. Pour les modifications les plus sensibles, comme la modification du mot de passe, cette nouvelle fonctionnalité signifie qu’un délai de sécurité d’une heure est mis en place si l’iPhone ne se trouve pas dans un emplacement familier. Ces actions incluent l’ajout de données biométriques ou la désactivation de Find My. Les voleurs peuvent encore trouver un moyen d’entrer, mais cette nouvelle fonctionnalité rend l’iPhone beaucoup plus sécurisé en cas de vol. Vous pouvez en savoir plus sur cette fonctionnalité ici.

Unité Bloom Fond d’écranqui fait partie de l’initiative Black Unity de cette année, est disponible pour les écrans de verrouillage de l’iPhone et de l’iPad, avec des fleurs qui s’épanouissent avec des couleurs.

Prise en charge des hôtels AirPlay est promis depuis un moment, et le voici. Dans certains hôtels, vous pourrez diffuser du contenu sur le téléviseur de votre chambre.

Listes de lecture collaboratives Cela signifie que vous pouvez inviter des amis à rejoindre vos listes de lecture et que des emoji peuvent être ajoutés en réaction à n’importe quelle piste d’une telle liste de lecture.

Détection des accidents a été optimisé pour les modèles iPhone 14 et iPhone 15.

Enfin, Entretien et garantie Apple affiche votre couverture pour tous les appareils, dans Paramètres.

En d’autres termes, c’est une grosse mise à jour.

Apple a des notes de version complètes disponibles sur son site Web ici.

Mise à jour du 24 janvier. La réponse à la nouvelle mise à jour a été très positive (vous pouvez lire mon analyse sur l’opportunité de l’installer ici, avec commentaires finaux mardi prochain). Cela est dû en grande partie à la fonction de protection des appareils volés qui a captivé l’imagination. À juste titre, car il s’agit d’un puissant niveau de sécurité supplémentaire pour l’iPhone. Espérons que le fait qu’il s’appelle Device Protection plutôt que iPhone Protection soit un signe qu’Apple envisage de l’étendre à l’iPad, par exemple, à l’avenir. Comme vous le savez, de nombreuses restrictions s’appliquent à ce que vous pouvez faire avec votre iPhone, sauf si vous vous trouvez dans ce qu’on appelle un « emplacement familier ». YouTubeur Brandon Butch a testé exactement ce qui est considéré comme un endroit familier. Il a déclaré : “J’ai testé cela dans 3 emplacements différents qui, je suppose, sont enregistrés dans mes “emplacements importants” et la fonctionnalité a fonctionné. pas détectez-les comme “familiers” – ils ne semblent donc pas être corrélés 1:1. C’est bien, mais des éclaircissements supplémentaires de la part d’Apple seraient appréciés. Plus d’informations à ce sujet telles que nous les avons.

Les fonctionnalités de sécurité d’iOS 17.3 ne se limitent cependant pas à la protection des appareils volés. Il existe également 16 problèmes de sécurité, dont au moins un, selon Apple, était déjà révélé et exploité, ce qui pourrait être une bonne raison de passer au nouveau logiciel. Les 15 autres sont également importants : vous pouvez lire les détails de Kate O’Flaherty, contributrice de Forbes. ici.

