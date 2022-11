Apple publie une déclaration avertissant de la faible disponibilité de l’iPhone 14 Pro à l’approche des vacances

Apple a publié une rare déclaration concernant la disponibilité inférieure aux prévisions de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max à l’approche des vacances en raison du fait que son principal fabricant fonctionne à une capacité considérablement réduite en raison d’un COVID-19.

La déclaration indique qu’Apple s’attend désormais à ce que les expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max soient inférieures à celles prévues à l’approche de la saison des achats des Fêtes, et que les clients connaissent des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.

“Les restrictions COVID-19 ont temporairement affecté l’usine d’assemblage principale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine”, indique le communiqué. « L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement.

“Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous nous attendons maintenant à une baisse des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max par rapport à ce que nous avions prévu auparavant et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.”

Les vérifications de l’Apple Store en ligne montrent que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient actuellement être livrés environ 4 semaines après que les clients ont passé leurs commandes. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus standard ne semblent pas affectés, la plupart des modèles pouvant être livrés sans délai.