Apple publie un nouveau firmware bêta pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié un nouveau firmware bêta pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 et AirPods Max. Il a le numéro de version 5B5040c, mais on ne sait pas ce qu’il y a de nouveau avec cette mise à jour car Apple n’a fourni aucun détail à ce sujet.

Vous pouvez télécharger le nouveau micrologiciel bêta à partir du centre de développement d’Apple et l’installer sur vos AirPod en les associant à un iPhone et en le connectant à un Mac avec un câble Lightning. Lancez ensuite Xcode 14 beta sur le Mac, dirigez-vous vers le Réglages > Développeur menu, et sélectionnez le bouton “Pre-Release Beta Firmware” sous la section AirPods Testing.

Airpods Pro 2

L’OTA sera livrée dans les 24 heures suivant l’activation de l’option de test de pré-version, mais n’oubliez pas que votre iPhone doit exécuter la dernière version bêta d’iOS 16 et que le Mac doit disposer de la dernière version bêta de macOS Ventura. Il convient également de mentionner que cette mise à jour est destinée aux développeurs et peut contenir des bogues susceptibles d’entraver l’expérience utilisateur.

Cela dit, Apple a récemment publié la première mise à jour du micrologiciel des AirPods Pro 2 pour ceux qui ne sont pas inscrits au programme bêta. Il a le numéro de version 5A377 et est livré avec des corrections de bogues et “d’autres améliorations”.

