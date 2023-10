Apple publie un correctif pour le bug de surchauffe de l’iPhone 15 dans iOS 17.0.3

Apple a publié iOS 17.0.3 mercredi, y compris un correctif pour un problème qui faisait chauffer les derniers modèles d’iPhone 15 d’Apple.

« Cette mise à jour fournit des corrections de bugs importantes, des mises à jour de sécurité et résout un problème qui peut entraîner une surchauffe de l’iPhone », selon le journal des modifications du logiciel.

Au cours du week-end, Apple a confirmé des informations sur les réseaux sociaux selon lesquelles ses nouveaux iPhones avaient tendance à chauffer. Apple a déclaré que le problème était une combinaison de certaines applications qui n’étaient pas correctement configurées, de bugs dans iOS et d’une période de configuration prévue qui nécessite un traitement supplémentaire et une génération de chaleur.

La mise à jour de mercredi résout les problèmes d’iOS, le système d’exploitation de l’iPhone. Les développeurs d’applications proposent également des mises à jour avec des correctifs pour leurs applications.

Apple a déclaré que le problème de chaleur n’était pas lié à un nouveau design de cadre en titane et en aluminium sur les modèles Pro haut de gamme, et a également déclaré qu’il n’était pas non plus lié au port de chargement USB-C sur les nouveaux téléphones.

Le site Web d’Apple dit tous les iPhones peuvent sembler plus chauds lorsqu’ils sont restaurés à partir d’une sauvegarde, lorsqu’ils se chargent sans fil, lorsqu’ils utilisent des applications ou des jeux gourmands en graphiques ou lorsqu’ils diffusent des vidéos de haute qualité. Apple affirme que les iPhones peuvent être utilisés en toute sécurité à moins qu’ils n’affichent un avertissement explicite de température.