Apple publie tvOS 16.2 et la version 16.2 du logiciel HomePod

Apple a publié aujourd’hui des mises à jour pour Apple TV et HomePod, déployant tvOS 16.2 et la version 16.2 du logiciel HomePod, qui prend en charge la nouvelle architecture Home d’Apple et la reconnaissance vocale multi-utilisateurs pour Siri sur l’Apple TV.

Contrairement à iOS 16.2 et iPadOS 16.2, qui sont également disponibles à partir d’aujourd’hui, Apple n’a pas partagé les notes de version complètes pour tvOS 16.2 ou la version 16.2 du logiciel HomePod, le cycle bêta pour tvOS 16.2 ayant également de vagues détails sur les nouveautés des mises à jour.

tvOS 16.2 ajoute la prise en charge d’Apple Music Sing – la nouvelle fonctionnalité de type karaoké pour Apple Music avec des voix réglables et des paroles en temps réel pour l’Apple TV 4K 2022.

Cette histoire sera mise à jour si de nouvelles fonctionnalités sont découvertes lors de l’installation de tvOS 16.2 et de la version 16.2 du logiciel HomePod, qui sont désormais disponibles au téléchargement via l’application Paramètres sur Apple TV ou l’application Accueil sur iPhone ou iPad pour le HomePod.