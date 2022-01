Apple publie ses résultats du premier trimestre 2022, enregistrant un chiffre d’affaires record de 123,9 milliards de dollars

Apple a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal de 2022, dépassant les attentes de Wall Street en enregistrant un chiffre d’affaires record de 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11% d’une année sur l’autre.

Les résultats des revenus d’aujourd’hui couvrent la lucrative saison des achats des Fêtes, Apple enregistrant une forte croissance annuelle d’une année sur l’autre malgré les contraintes d’approvisionnement causées par la pandémie et les problèmes de production.

Avant l’appel aux résultats d’aujourd’hui avec le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri, le fabricant d’iPhone a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action ordinaire de la société. Le dividende est payable le 10 février 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 février 2022.

« Les résultats records de ce trimestre ont été rendus possibles grâce à notre gamme de produits et de services la plus innovante à ce jour », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous sommes ravis de voir la réponse des clients du monde entier à un moment où rester connecté n’a jamais été aussi important. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à construire un monde meilleur – progressant vers notre objectif de devenir neutre en carbone dans notre chaîne d’approvisionnement et nos produits d’ici 2030, et poursuivant notre travail dans le domaine de l’éducation et de l’équité et de la justice raciales.

« La très forte réaction des clients à notre lancement récent de nouveaux produits et services a entraîné une croissance à deux chiffres des revenus et des bénéfices, et a contribué à établir un niveau record pour notre base installée d’appareils actifs », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Ces résultats d’exploitation records nous ont permis de retourner près de 27 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre, alors que nous maintenons notre objectif d’atteindre une position nette de trésorerie neutre au fil du temps. »