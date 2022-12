Apple publie les premières versions bêta des développeurs pour iOS 16.3 et iPadOS 16.3

Maintenant qu’iOS 16.2 est officiellement rendu public, Apple a commencé à semer les premières bêtas de développeur pour iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS Ventura 13.2 et tvOS 16.3. Les utilisateurs disposant de profils Developer Beta peuvent désormais télécharger les nouvelles versions en accédant aux paramètres et en accédant à l’invite de mise à jour logicielle.

Les nouveaux bits d’iOS 16.3 incluent des clés de sécurité qui fonctionnent avec des clés de sécurité physiques certifiées FIDO pour la vérification et la connexion aux sites Web et aux appareils. La nouvelle fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs d’iPadsOS 16.3 et de macOS Venture 13.2. Les autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 16.3 incluent un compte d’épargne Apple Card, Apple Pay Later, Apple Music Classical, le mode d’accessibilité personnalisé et la protection avancée des données pour iCloud au-delà des États-Unis.

La sortie officielle d’iOS 16.3 est prévue vers février/mars 2023. Comme toujours, soyez prudent lorsque vous traitez avec les mises à jour du micrologiciel bêta et sauvegardez toujours vos appareils et vos données personnelles.

