Apple publie la version bêta publique d’iOS 18.1 avec Apple Intelligence. Voici comment la télécharger

Apple a récemment publié iOS 18 au grand public, mais si vous faites partie du programme bêta public, vous pouvez prendre de l’avance et télécharger iOS 18.1 dès maintenant et obtenir certaines des dernières nouveautés. Renseignements Apple fonctionnalités sur votre iPhone avant tout le monde.

Cette première bêta publique d’iOS 18.1 apporte de nombreuses fonctionnalités d’IA, notamment un Siri remanié et plus intelligent, des outils d’écriture pour vous aider à relire et réécrire vos écrits, des notifications par e-mail prioritaires, des résumés de SMS, des réponses intelligentes et bien plus encore.

Il est assez simple de télécharger et d’installer iOS 18.1. Il vous suffit de vous inscrire sur Site Web du programme de logiciels bêta d’Apple et vous serez sur la bonne voie pour devenir un bêta-testeur dans le confort de votre canapé.

Vous savez probablement que la version bêta d’iOS 18.1 est disponible pour les développeurs depuis juillet. Tout le monde ne souhaite pas exécuter la version bêta pour développeurs, car elle est destinée aux développeurs et est généralement moins stable qu’une version bêta publique. En fin de compte, les deux versions bêta ne sont pas aussi stables que la version grand public d’iOS 18.1, mais elle ne sortira que plus tard et vous ne voudrez peut-être pas attendre jusque-là pour essayer toutes les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence.

iOS 18, disponible pour tous, apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures et refontes à l’iPhone, notamment un album photo entièrement repensé, des messages texte par satellite, une application dédiée aux mots de passe, une meilleure personnalisation de votre écran d’accueil, un centre de contrôle remanié et la prise en charge de la messagerie RCS. iOS 18.1, qui est une mise à jour ponctuelle plus petite, comprend Apple Intelligence, un Siri remanié, Genmoji et plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le téléchargement de la première version bêta publique d’iOS 18.1 sur votre iPhone.

Tout d’abord, votre iPhone prend-il en charge iOS 18.1 ?

Vous pouvez télécharger iOS 18.1 sur n’importe quel iPhone prenant en charge iOS 18 (liste complète ci-dessous), mais malheureusement, Apple Intelligence est exclusif à l’iPhone 15 Pro, à l’iPhone 15 Pro Max et à toute la série iPhone 16. Vous pouvez néanmoins toujours mettre la main sur d’autres fonctionnalités non liées à l’IA.

Voici la liste complète des iPhones prenant en charge iOS 18.1

Ensuite, un avertissement…

Une version bêta publique est généralement plus stable qu’une version bêta pour développeurs, mais il s’agit toujours d’une version bêta, ce qui signifie que vous pouvez être confronté à des bugs et à d’autres problèmes critiques qui pourraient affecter négativement votre téléphone. Si vous avez un iPhone de rechange dans votre tiroir quelque part, utilisez-le pour exécuter n’importe quelle version bêta d’iOS 18.1, qu’il s’agisse de la version pour développeurs ou de la version publique.

D’après mon expérience personnelle, il n’y a généralement aucun problème à exécuter une version bêta publique sur votre téléphone principal. Vous pouvez rencontrer un bug ici et là, peut-être qu’une fonction d’une application tierce ne fonctionne pas exactement comme prévu parce qu’elle n’est pas encore optimisée pour un logiciel bêta iOS. Ce n’est jamais paralysant, juste peut-être un peu ennuyeux, et si cela ne vous dérange pas, exécuter la version bêta publique d’iOS 18.1 sur l’iPhone que vous utilisez tous les jours ne devrait pas être un gros problème.

De plus, avant de penser à mettre à jour vers iOS 18.1, effectuez d’abord la mise à jour vers la dernière version d’iOS 18 (actuellement 18.0), puis sauvegardez votre appareil. Accédez à Paramètres > ton nom > iCloud > Sauvegarde iCloud et frapper Sauvegarde Maintenant. Vous devriez consulter notre article sur la façon d’archiver une sauvegarde sur votre ordinateur au cas où vous souhaiteriez revenir à iOS 18.

Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage cloud pour une sauvegarde, utilisez votre ordinateur. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Comment télécharger la version bêta publique d’iOS 18.1 sur votre iPhone

Maintenant que vous avez sauvegardé votre téléphone, vous pouvez télécharger la version bêta publique d’iOS 18.1. Voici ce que vous devez faire :

1. Sur votre iPhone, accédez à l’ Programme de logiciels bêta d’Apple Visitez le site Web et connectez-vous (si vous êtes déjà membre) ou inscrivez-vous au programme. Vous avez bien sûr besoin d’un identifiant Apple. Si vous vous inscrivez pour la première fois, suivez les instructions.

2Ensuite, appuyez sur l’onglet iOS et vous devriez voir plus d’informations sur la version bêta publique d’iOS 18.1.

3. Sous Commencer, appuyez sur le bouton bleu inscrivez votre appareil iOS lien.

4. Allez maintenant à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel > Mises à jour bêta et choisissez la version bêta publique d’iOS 18.1 à installer.

5. Enfin, allez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel et installez la version bêta publique d’iOS 18.1.

Le téléchargement de la version bêta publique d’iOS 18.1 est disponible en direct. Capture d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Une fois votre téléphone redémarré, vous devriez exécuter la première version bêta publique d’iOS 18.1.