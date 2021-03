Apple publie la troisième version bêta publique d’iOS 14.5, un déploiement stable est prévu prochainement: Quoi de neuf

Apple déploie la troisième version bêta publique du prochain iOS 14.5, quelques jours après le déploiement de la deuxième version bêta pour les testeurs publics et de la troisième version bêta pour les développeurs. Selon 9to5Mac, l’iOS 14.5 Beta 3 n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité, à l’exception des améliorations des mises à niveau existantes introduites avec les précédentes versions bêta d’iOS 14.5. Avec l’iOS 14.5 Beta 1, Apple a introduit la possibilité de lire de la musique à partir d’applications de musique tierces comme Spotify tout en utilisant son assistant virtuel Siri. La société a récemment précisé que la fonctionnalité ne permettait pas aux utilisateurs de choisir une application musicale par défaut, mais n’améliorait que Siri pour de meilleurs résultats. Cela signifie essentiellement que Siri demandera à nouveau la préférence de l’application Musique à l’avenir. La nouvelle mise à jour conserve également l’onglet «Éléments» dans l’application Localiser par défaut. Apple devrait déployer la version stable d’iOS 14.5 pour les utilisateurs de masse dans les prochains jours.

L’un des changements notables qu’Apple a introduits avec les anciennes versions bêta d’iOS 14.5 (également présentes sur iOS 14.5 Beta 3) était la possibilité de déverrouiller des iPhones autres que FaceID. Le dernier système permet aux utilisateurs de déverrouiller l’iPhone même s’ils portent le masque. Cependant, les utilisateurs auraient également besoin de l’Apple Watch pour que le système de déverrouillage fonctionne. Ce «déverrouillage avec Apple Watch» existe déjà pour les Mac Apple. De plus, avec l’iOS 14.5 Beta 3, la prise en charge d’AirPlay 2 est disponible pour Apple Fitness Plus.

L’iOS 14.5 Beta 2 avait introduit de nouveaux gestes de diapositives dans Apple Music pour ajouter une chanson à la file d’attente À l’écoute ou l’ajouter à la bibliothèque ‌Apple Music. Ces options étaient auparavant accessibles en appuyant longuement sur la chanson sur l’application musicale. En plus des nouveaux gestes, les utilisateurs d’Apple iPhone et iPad peuvent également accéder à «Play Last» et «Show Album» en appuyant longuement sur la chanson. La société déploierait des émoticônes nouvelles et mises à niveau du Consortium Unicode 13.1. Par exemple, l’emoji Casque a été mis à jour pour ressembler à l’AirPods Max plutôt qu’à un casque générique, et l’emoji d’escalade comprend désormais un casque. Apple a également retiré le sang de l’emoji de la seringue pour lui donner un aspect plus neutre qui fonctionne également pour les vaccinations.

Le géant de la technologie basé à Cupertino devrait également déployer l’outil de transparence du suivi des applications qui a été critiqué par Facebook et plusieurs autres sociétés de publicité.