Apple publie la toute première mise à jour de visionOS 1.0.1 avant le lancement de Vision Pro, éventuellement avec des améliorations de stabilité

Apple a récemment publié iOS 17.3 avec des fonctionnalités et des mises à jour de sécurité importantes. La société propose désormais visionOS, même si le lancement du casque est prévu pour le 2 février. Apple a publié visionOS 1.0.1, que les utilisateurs peuvent mettre à jour après avoir reçu leurs livraisons Vision Pro. Il s’agit de la première mise à jour officielle que le casque reçoit depuis son annonce en juin de l’année dernière.

Apple a publié visionOS 1.0.1 avant le lancement de Vision Pro, mais aucune note de version n’est disponible à ce stade.

Si vous avez précommandé le casque Vision Pro, vous pouvez le mettre à jour vers visionOS 1.0.1. Comme mentionné, Apple lancera le Vision Pro le 2 février, mais certains médias ont reçu l’appareil peu après une réunion du 23 janvier, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela signifie que les évaluateurs ou toute personne ayant reçu le casque avant le lancement peuvent désormais mettre à jour vers le dernier visionOS 1.0.1 d’Apple.

La nouvelle vient du développeur Nicolas Álvarez, mais les détails concernant la mise à jour sont rares pour le moment, car nous ne pouvons pas tester le firmware tant que le casque n’est pas disponible. De plus, la société n’a pas rendu public visionOS 1.0.1, ce qui signifie qu’il n’y a pas de notes de version détaillant la liste des modifications. Cependant, nous pouvons spéculer sur le numéro de version de la mise à jour si Apple a introduit une fonctionnalité frontale dans le mix.

Si la dernière mise à jour était importante, elle aurait porté le numéro de version visionOS 1.1. Cependant, la dernière mise à jour est une mise à jour de visionOS 1.0.1, qui pourrait se concentrer sur des corrections de bugs mineurs et des améliorations de performances. Apple pourrait publier publiquement la mise à jour au lancement, parallèlement aux notes de version. La mise à jour du premier jour destinée aux clients chanceux comporterait des notes de version détaillant les modifications apportées à la mise à jour. Cela implique également que le casque Vision Pro sera disponible avec visionOS 1.0 installé immédiatement.

Comme mentionné, il est trop tôt pour spéculer sur ce que la dernière mise à jour réserve aux utilisateurs. Alvarez partage également que la mise à jour visionOS 1.0.1 contient le numéro de build 21N311. Le Vision Pro sera lancé avec une poignée de fonctionnalités au lancement, ce que la société a annoncé lors de son événement WWDC 2023. Cependant, en juin, Apple partagera des mises à niveau importantes des fonctionnalités du Vision Pro lors de son événement WWDC 2024 avec visionOS 2.0. La mise à jour sera disponible plus tard cette année aux côtés de la gamme iPhone 16.

Vision Pro est le casque de pointe de la société, construit autour de la réalité augmentée et de l’informatique spatiale. Il reste à voir comment l’industrie réagira à Vision Pro. Nous partagerons des guides détaillés sur visionOS et le casque Vision Pro de la société dès que de plus amples détails seront disponibles.