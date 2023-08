Apple publie la quatrième version bêta révisée du développeur iOS 17

Apple a publié une version révisée de sa quatrième version bêta du développeur iOS 17, qui a été à l’origine distribué aux développeurs la semaine dernièreapportant un nouveau numéro de build 215291j, au lieu de 21A5291h.

On ne sait pas exactement ce qu’apporte la version révisée de la quatrième version bêta du développeur iOS 17, bien qu’il soit probable que la mise à jour résolve les problèmes liés au système d’exploitation qu’Apple souhaitait résoudre avant la prochaine version du cycle bêta.

En avant-première à la WWDC23 en juin, iOS 17 propose un large éventail d’améliorations et de nouvelles fonctionnalitésy compris des mises à niveau sur les applications Phone, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations d’un coup d’œil lorsque l’iPhone est posé et en charge, de nouveaux widgets interactifs, et plus encore.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, citons les mises à niveau de l’application Santé, les cartes hors ligne, AirTag peut être partagé avec jusqu’à cinq autres personnes, permettant aux amis et à la famille de suivre un élément dans Find My, Apple Music présente des listes de lecture collaboratives, et plus encore.