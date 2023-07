Apple publie la première version bêta publique d’iOS 17

Apple a mis aujourd’hui sa première version bêta publique d’iOS 17 à la disposition de tous ceux qui souhaitent tester la prochaine mise à jour logicielle majeure d’Apple pour iPhone avant sa sortie publique prévue à l’automne.

En avant-première à la WWDC23 en juin, iOS 17 propose un large éventail d’améliorations et de nouvelles fonctionnalitésy compris des mises à niveau sur les applications Phone, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations d’un coup d’œil lorsque l’iPhone est posé et en charge, de nouveaux widgets interactifs, et plus encore.

Jusqu’à aujourd’hui, iOS 17 n’est disponible que pour les développeurs via le programme de test bêta Apple Developercependant, toute personne disposant d’un appareil compatible, y compris un iPhone Xs et versions ultérieures, peut désormais tester la mise à jour en version bêta, qui sera probablement publiée officiellement au public en septembre, lorsque Apple dévoilera sa série d’iPhone de nouvelle génération.

Comment installer la version bêta du développeur iOS 17

Apple note que le logiciel bêta est une version préliminaire d’un logiciel qui est toujours en cours de développement et qui n’est pas encore rendu public. Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde avant d’installer le logiciel bêta et de l’installer uniquement sur les appareils et les systèmes que vous êtes prêt à effacer si nécessaire.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, citons les mises à niveau de l’application Santé, les cartes hors ligne, AirTag peut être partagé avec jusqu’à cinq autres personnes, permettant aux amis et à la famille de suivre un élément dans Find My, Apple Music présente des listes de lecture collaboratives, et plus encore.