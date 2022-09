Apple a publié tvOS 16 – la dernière mise à jour pour Apple TV qui ajoute la prise en charge HDR10 +, la compatibilité des contrôleurs Nintendo Switch, et plus encore.

tvOS 16 est une mise à jour relativement mineure par rapport à iOS 16 et watchOS 9, qu’Apple déploie également aujourd’hui. La mise à jour pour Apple TV permet aux développeurs d’intégrer des applications ‌tvOS ‌ avec leurs applications iPhone, iPad et Apple Watch, permettant de nouvelles expériences multiplateformes. La mise à jour étend également la prise en charge des contrôleurs de jeu, Apple ajoutant la compatibilité avec les Nintendo Joy-Cons et Pro Controller.

Tout au long du cycle bêta, tvOS 16 a eu des mises à jour mineures et de nouvelles fonctionnalités ajoutées. Il reste à voir si la version officielle d’aujourd’hui ajoute de nouvelles fonctionnalités au décodeur qui n’étaient pas disponibles pendant la période de test.

