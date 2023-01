Apple publie la mise à jour watchOS 9.3 pour Apple Watch

Apple a publié watchOS 9.3 pour Apple Watch, qui est désormais disponible en téléchargement avec iOS 16.3.

Tout au long du cycle bêta, watchOS 9.3 n’a ajouté aucune nouvelle fonctionnalité ou capacité à l’Apple Watch, Apple se concentrant apparemment sur les corrections de bogues internes et les améliorations plutôt que d’ajouter de nouvelles fonctionnalités ou capacités notables, la dernière mise à jour étant relativement mineure sans aucune changements importants ou mises à niveau notables.

La dernière mise à jour de watchOS d’Apple, watchOS 9.2 a ajouté de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues à l’Apple Watchy compris les optimisations de détection de collision, un nouvel algorithme de kickboxing personnalisé dans l’application Workout, la prise en charge de l’accessibilité pour visualiser quand Siren est utilisé sur Apple Watch Ultra, et plus encore.

Pour télécharger watchOS 9.3, les utilisateurs doivent d’abord avoir installé iOS 16.3 sur l’iPhone couplé à l’Apple Watch. Pour installer watchOS 9.3, les utilisateurs doivent avoir au moins 50 % de batterie chargée sur leur appareil et avoir leur iPhone connecté au Wi-Fi.

Les mises à jour watchOS peuvent être installées en ouvrant l’application Watch sur l’iPhone couplé, en appuyant sur Général et en sélectionnant Mises à jour logicielles.