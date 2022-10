Apple publie la mise à jour de correction de bogues iOS 16.0.3

Apple a publié aujourd’hui iOS 16.0.3, une mise à jour qui vise à corriger les bogues et à apporter des améliorations à l’iPhone.

Disponible dès maintenant en direct, la nouvelle mise à jour iOS 16.0.3 d’Apple peut être téléchargée en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur Général et en sélectionnant Mise à jour logicielle.

La mise à jour suit après Apple a publié iOS 16.0.2 à la fin du mois dernierapportant des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité à l’iPhone, y compris un correctif pour un problème qui pourrait faire trembler l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro et faire un bruit de cliquetis dans certaines applications tierces, un correctif pour une fenêtre contextuelle ennuyeuse qui montrait de manière persistante les utilisateurs reçoivent une invite d’autorisations de collage dans le presse-papiers chaque fois qu’ils essaient de coller du texte à partir d’une autre application, et plus encore.

