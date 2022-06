Apple publie la bande-annonce de la troisième saison de la série comique Apple TV + «Trying»

Apple a partagé une bande-annonce pour la troisième série de la série comique Apple TV + Essayer, qui sera présentée en première le 22 juillet avec Rafe Spall et Esther Smith.

La troisième saison de huit épisodes de Trying fera ses débuts avec les deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes chaque semaine tous les vendredis jusqu’au 2 septembre 2022, reprenant après la deuxième série avec les personnages de la série Nikki et Jason se réveillant en tant que nouveaux parents pour deux enfants qu’ils apprennent encore à connaître.

Maintenant, ils n’ont plus qu’à les garder, ce qui s’avère plus délicat qu’ils ne le pensaient au départ. Jeté directement dans les profondeurs parentales, Apple dit que les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l’épreuve alors qu’ils essaient désespérément de naviguer dans les hauts et les bas de la parentalité – tout en s’accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale.

Les première et deuxième saisons complètes de Trying sont désormais diffusées sur Apple TV +.

