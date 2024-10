Apple publie iOS 18.1 bêta 7 à l’approche du lancement public ; plus

Mise à jour: De nouvelles versions bêta publiques pour iOS 18.1, tvOS 18.1 et iPadOS 18.1 sont également désormais disponibles.

iOS 18.1 sera disponible pour tous dans seulement deux semaines. En attendant, les tests bêta se poursuivent. iOS 18.1 bêta 7 est désormais disponible pour les développeurs bêta-testeurs, une semaine seulement après la sortie de la version bêta 5.

iOS 18.1 bêta 7 présente le numéro de build 22B5075a. La mise à jour n’est actuellement disponible que pour les développeurs bêta-testeurs, et une version bêta publique devrait être lancée plus tard cette semaine. iOS 18.1 est pris en charge sur tous les iPhones compatibles avec iOS 18, mais les fonctionnalités Apple Intelligence sont limitées aux appareils suivants :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iOS 18.1 introduit le premier lot de fonctionnalités Apple Intelligence, notamment des outils d’écriture pour la réécriture, la relecture et la synthèse de texte. Le design de Siri a été entièrement repensé et inclut désormais la possibilité de saisir vos requêtes. L’application Mail bénéficie de nouvelles fonctionnalités telles que les résumés de messages, le tri prioritaire et Smart Reply.

D’autres mises à jour incluent un nouveau mode de mise au point appelé « Réduire les interruptions », la nouvelle fonctionnalité de nettoyage dans les photos, les résumés de notifications, etc. Vous pouvez trouver tous les détails sur les nouveautés d’iOS 18.1 dans mon guide dédié. Selon BloombergApple vise à sortir iOS 18.1 le 28 octobre.

En plus d’iOS 18.1, Apple déploie :

iPadOS 18.1 bêta 7

visionOS 2.1 bêta 5

tvOS 18.1 bêta 5

watchOS 11.1 bêta 5

Avez-vous repéré des changements dans la version actuelle d'iOS 18.1 bêta 7 ou d'iPadOS 18.1 bêta 7 ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, sur Twitter @9to5Macet sur Sujets @9to5Mac.

