Apple publie iOS 16.0.2 avec un correctif de bogue de tremblement de l’appareil photo, un correctif contextuel copier-coller, etc.

Apple a publié iOS 16.0.2, apportant des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité à l’iPhone, y compris un correctif pour un problème qui pourrait faire trembler l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro et faire un bruit de cliquetis dans certaines applications tierces, un correctif pour un pop-up ennuyeux qui montrait constamment aux utilisateurs une invite d’autorisations de collage du presse-papiers chaque fois qu’ils essayaient de coller du texte à partir d’une autre application, et plus encore.

La mise à jour du logiciel est disponible dès maintenant et suit après Apple a publié une mise à jour du premier jour pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max la semaine dernièrequi résolvait un problème qui pouvait rendre certaines photos floues lors d’un zoom en orientation paysage sur l’iPhone 14 Pro Max.

Apple note que la mise à jour iOS 16.0.2 d’aujourd’hui corrige également les bogues liés à VoiceOver et résout un problème où la saisie tactile ne répondait pas sur certains écrans iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 après avoir été réparés.

