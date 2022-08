Apple publie iOS 15.6.1 avec des corrections de bogues

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.6.1 pour iPhone, apportant des corrections de bogues et des améliorations avant la sortie d’iOS 16 le mois prochain.

La dernière mise à jour iOS 15 d’Apple est arrivée en juillet avec la sortie d’iOS 15.6qui a apporté des mises à jour relativement mineures, apportant des corrections de bogues générales et des améliorations du système.

La mise à jour a résolu un problème où les paramètres peuvent continuer à afficher que le stockage de l’appareil est plein même s’il est disponible, un problème qui peut ralentir ou cesser de répondre aux appareils braille lors de la navigation dans le texte dans Mail, et un problème dans Safari où un onglet peut revenir à une page précédente, et plus encore.

La nouvelle mise à jour d’aujourd’hui est une version similaire de correction de bogues, avec la liste complète des améliorations actuellement inconnues.

