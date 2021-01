Apple a publié aujourd’hui la dernière version d’iOS et d’iPadOS (14.4) au grand public après une première phase de test bêta avec des développeurs et des bêta-testeurs. La mise à jour apporte de nombreuses modifications au système d’exploitation de l’iPhone, notamment des modifications de l’application de l’appareil photo, certaines corrections de bogues et la prise en charge des nouveaux visages Apple Watch Unity. Apple a annoncé le déploiement public d’iOS 14.4 dans un communiqué de presse détaillant les nouvelles initiatives de l’entreprise pour le Mois de l’histoire des Noirs. Outre iOS 14.4, Apple publie également Apple WatchOS 7.3 aujourd’hui.

Apple a amélioré l’application appareil photo en ce qui concerne la reconnaissance des codes QR plus petits, et il existe également une option pour classer les types d’appareils Bluetooth dans les paramètres. Conformément à un rapport précédent, l’application appareil photo avertit également lorsqu’un iPhone n’utilise pas un « véritable appareil photo Apple ». Outre l’application appareil photo, il existe également un correctif pour un décalage du clavier, qui a été signalé par les utilisateurs depuis le déploiement d’iOS 14 l’année dernière.

Changelog pour la mise à jour iOS 14.4:

-Les codes QR plus petits peuvent être reconnus par l’appareil photo

-Option pour classer le type d’appareil Bluetooth dans les paramètres pour une identification correcte des écouteurs pour les notifications audio

-Notifications lorsque l’appareil photo de votre iPhone ne peut pas être vérifié en tant que nouvel appareil photo Apple authentique sur l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max

iOS 14.4 résout également les problèmes suivants:

-Des artefacts d’image peuvent apparaître sur les photos HDR prises avec l’iPhone 12 Pro

-Le widget Fitness peut ne pas afficher les données d’activité mises à jour

-La saisie peut être retardée et les suggestions de mots peuvent ne pas apparaître sur le clavier

-Le clavier peut ne pas apparaître dans la langue correcte dans Messages

-Les histoires audio de l’application Actualités dans CarPlay peuvent ne pas reprendre après avoir été mises en pause pour les instructions vocales ou Siri

-L’activation du contrôle du commutateur dans l’accessibilité peut empêcher les appels téléphoniques d’être répondus à partir de l’écran de verrouillage

La mise à jour iOS 14.4 est disponible pour les utilisateurs dans le monde entier via une mise à jour OTA dans l’application Paramètres. La mise à jour est toujours en cours de déploiement, il peut donc y avoir un certain retard pour certains utilisateurs et sera disponible plus tard dans la journée.

Avec iOS 14.4, Apple corrige également la sécurité de trois vulnérabilités, considérées comme des pirates « activement exploités ». Le géant de la technologie a déclaré dans ses pages de mise à jour de sécurité pour iOS et iPadOS 14.4 que les trois bogues affectant les iPhones et les iPad «pourraient avoir été activement exploités».

WatchOS 7.3 d’Apple, quant à lui, est livré avec la nouvelle collection de cadrans de montre Unity, apportera l’ECG dans de nouveaux pays et corrigera les bogues parallèlement à une nouvelle fonctionnalité Time to Walk lancée hier.