Apple publie iOS 12.5.6, corrigeant le problème de sécurité des appareils plus anciens

Aujourd’hui, Apple a publié une nouvelle mise à jour logicielle, mais celle-ci est un peu spéciale, car elle est destinée aux anciens modèles que la société ne prend plus en charge – pas avec ses dernières versions iOS du moins.

Nous parlons d’iOS 12.5.6, qui est déjà disponible sur les iPhones et iPads bloqués sur la branche iOS 12, y compris l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPad Air d’origine, l’iPad mini 2, l’iPad mini 3 , et même l’iPod touch de 6e génération.

Le numéro de build de la nouvelle mise à jour est 16H71, et il corrige une vulnérabilité de sécurité dans WebKit qui conduit à l’exécution de code arbitraire et Apple dit qu’il est “au courant d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité”.

Inutile de dire qu’il s’agit définitivement d’une mise à jour qu’il est recommandé de télécharger et d’installer dès que possible, s’il vous arrive d’avoir encore l’un des anciens appareils susmentionnés. C’est un téléchargement de 275 Mo, et vous devriez déjà avoir reçu la notification pour l’obtenir. Sinon, vous pouvez toujours vous diriger vers Paramètres> Général> Mise à jour logicielle pour le récupérer.

