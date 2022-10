Apple publie enfin iPadOS 16 aux côtés d’iOS 16.1, watchOS 9.1 et tvOS 16.1

Comme il l’avait promis la semaine dernière, Apple a publié aujourd’hui les dernières versions de ses différents systèmes d’exploitation. iPadOS 16 est la vedette du spectacle, puisque la version 16.1 actuellement déployée est la première itération iPadOS 16.x que nous avons vue jusqu’à présent, car la version initiale a été ignorée le mois dernier.

Et comme les rumeurs l’avaient prévu, les numéros de version des systèmes d’exploitation mobiles de l’entreprise sont de nouveau synchronisés, avec la sortie d’aujourd’hui d’iPadOS 16.1 aux côtés d’iOS 16.1.

Régisseur

La nouvelle version d’iPadOS est livrée avec l’expérience multitâche remaniée appelée Stage Manager (uniquement sur iPad Pro 12.9 3e génération et versions ultérieures, tous les modèles iPad Pro 11″ et le dernier iPad Air). Cela organise automatiquement les applications et les fenêtres, et vous permet de créer des chevauchements. fenêtres de différentes tailles, glisser-déposer des fenêtres, et bien plus encore. Une mise à jour qui sortira plus tard cette année pour les iPads M1 et M2 permettra une prise en charge complète de l’affichage externe pour Stage Manager, jusqu’à des résolutions de 6K.



Nouvelles fonctionnalités de messagerie

En plus de cela, iPadOS 16 dispose également de nouvelles fonctionnalités Messages (modifier, annuler l’envoi et marquer les conversations comme non lues), une suite d’outils intelligents pour Mail (annuler l’envoi, programmer l’envoi, alertes en cas d’oubli d’inclure un destinataire ou une pièce jointe, rappels à revenir à un message et une meilleure recherche), prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, nouvelles fonctionnalités de sécurité et de collaboration pour Safari, et – surprise – l’application Météo fait également ses débuts sur iPad à cette occasion.



Bibliothèque de photos partagée iCloud

iOS 16.1 prend également en charge la bibliothèque de photos partagée iCloud, les activités en direct d’applications tierces sur Dynamic Island et l’écran de verrouillage sur les modèles iPhone 14 Pro, Fitness + sans Apple Watch, le partage de clés dans Wallet, Clean Energy Charging, ainsi que de nombreuses corrections de bugs . De plus, la nouvelle norme de connectivité domestique Matter est prise en charge.

watchOS 9.1 prolonge la durée de vie de la batterie lors d’activités telles que la marche, la course et la randonnée en plein air, grâce à la possibilité de réduire la fréquence de la fréquence cardiaque et des balayages GPS sur l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE (2e génération) et l’Apple Watch Ultra. De plus, vous pouvez télécharger de la musique pendant que votre montre est hors du chargeur en utilisant le Wi-Fi et le cellulaire, et les montres intelligentes prennent désormais également en charge Matter.

Enfin, tvOS 16.1 est livré avec un nouveau design pour Siri, la prise en charge des bibliothèques de photos partagées et la prise en charge de l’Apple Watch-less Fitness+. Sans surprise, la prise en charge de Matter a également été ajoutée ici.

Les mises à jour logicielles Apple sont généralement disponibles pour tout le monde en même temps, donc si vous avez un ou plusieurs appareils exécutant ces systèmes d’exploitation et qu’ils ne vous ont pas encore invité à mettre à jour, une vérification manuelle devrait faire l’affaire.