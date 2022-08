Apple publie des mises à jour pour corriger les failles de sécurité sur iOS et Safari

Apple a publié cette semaine des mises à jour consécutives pour iOS et Safari, toutes deux numérotées 15.6.1. La Mise à jour iOS a été libéré mercredi et le Mise à jour Safari a été publié jeudi, et les deux corrigent des vulnérabilités de sécurité. Apple a écrit qu’il est conscient que ces vulnérabilités peuvent avoir été exploitées, donc les gens devraient mettre à jour leur iOS et Safari dès que possible.

La mise à jour iOS corrige deux vulnérabilités que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourraient rencontrer. Une vulnérabilité aurait pu permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau, et la deuxième vulnérabilité était dans WebKit, le moteur qui alimente Safari et d’autres navigateurs tiers sur iOS. La vulnérabilité WebKit peut également conduire à l’exécution arbitraire de code par du contenu malveillant.

La mise à jour Safari corrige également une vulnérabilité dans WebKit, mais dans certains systèmes d’exploitation plus anciens. Cette mise à jour est destinée à corriger une vulnérabilité qui pourrait conduire à l’exécution de code arbitraire sur Mac OS Big Sur et Mac OS Catalina.