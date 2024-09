Apple propose une offre de reprise avant le début des précommandes

Apple vient de confirmer les détails de la mise à niveau vers le nouvel iPhone, avec des offres de reprise qui débuteront ce vendredi 13 septembre. C’est à ce moment-là que les précommandes ouvriront, à 5 heures du matin, heure du Pacifique. Que vous achetiez directement ou que vous choisissiez une option de financement ou un accord avec un opérateur, vous pouvez le faire directement auprès d’Apple. Et le crédit issu de la reprise peut être dépensé pour l’Apple Watch ou les AirPods ainsi que pour l’iPhone.

Les nouveaux produits d’automne d’Apple. Pomme

C’est une bonne idée, car un nombre inquiétant d’escroqueries ont été révélées récemment, comme le souligne Kate O’Flaherty, collaboratrice principale de Forbes, qui en parle ici.

Acheter directement auprès d’Apple permet de surmonter toute crainte d’être arnaqué. Et les options pour économiser de l’argent ne sont pas mauvaises non plus. Le dernier article d’Apple sur sa Newsroom indique que « l’iPhone conserve mieux sa valeur que tout autre smartphone, ce qui le rend encore plus précieux lorsque les clients échangent un ancien appareil. Les clients peuvent obtenir un crédit de 180 à 650 $ lorsqu’ils échangent un iPhone 12 ou supérieur, ou jusqu’à 1 000 $ de crédits à utiliser pour l’iPhone 16 Pro avec une promotion de l’opérateur.

« Les spécialistes Apple peuvent aider les clients à choisir le modèle qui leur convient, à configurer et à activer leur nouvel iPhone auprès de certains opérateurs américains, notamment AT&T, T-Mobile, Verizon et, pour la première fois, Boost Mobile, le tout directement chez Apple. »

Au Royaume-Uni, d’ailleurs, si vous achetez un iPhone 16 Pro, vous pouvez échanger un iPhone 12 ou supérieur pour recevoir entre 180 et 645 £ de crédit.

Bien que les précommandes ne commencent que le vendredi 13 septembre, « les clients ont jusqu’à 21 heures PDT ce soir [Thursday, Sept. 12] « Les utilisateurs peuvent prendre une longueur d’avance sur la précommande de la nouvelle gamme d’iPhone 16 en choisissant le modèle souhaité, en sélectionnant leur mode de paiement préféré – y compris la préapprobation du financement – et en sauvegardant leur panier afin de n’être qu’à un clic une fois les précommandes ouvertes demain », explique Apple.

Vous pouvez également échanger des iPhones antérieurs, jusqu’à l’iPhone 7 Plus, bien que la valeur de reprise maximale que vous obtiendrez avec cela soit de 40 $ ou 30 £ au Royaume-Uni

Le programme d’échange vous offre soit un crédit pour une mise à niveau, soit une carte-cadeau Apple que vous pouvez utiliser sur n’importe quel produit quand vous le souhaitez.

Et, comme le souligne Apple, un nouveau service est proposé cet automne, où les clients achetant directement auprès d’Apple peuvent bénéficier de sessions individuelles avec un spécialiste Apple pour une aide supplémentaire dans la configuration du nouvel iPhone.

