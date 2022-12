Apple propose une livraison à domicile gratuite en deux heures sur les achats de dernière minute sur l’Apple Store

Apple offre aux acheteurs de la plupart des régions métropolitaines des États-Unis et de certaines régions du Canada, de la France, de l’Espagne et du Royaume-Uni une livraison gratuite à domicile en deux heures sur certaines commandes Apple Store de dernière minute d’ici le 24 décembre, disponible pour les acheteurs achetant l’iPhone, l’iPad , Mac, Apple Watch, AirPods et Apple TV.

En effaçant les frais habituels de 9 $ le jour même, les acheteurs deviennent éligibles à la mise à niveau de livraison premium lorsqu’ils commandent des articles en stock avant 12h00 le 24/12/21, Apple notant dans les petits caractères de l’Apple Store en ligne que le L’offre n’est pas disponible pour ceux qui commandent des Mac personnalisés, des produits gravés et pour certains types de commandes, y compris les commandes payées avec un financement.

Il n’y a pas longtemps, L’Apple Post a mis à l’épreuve le service de livraison le jour même d’Apple, voir à quelle vitesse une commande arriverait et si elle se situerait dans la fenêtre de deux heures annoncée.

Pour les vacances, Apple a prolongé sa fenêtre de retour normaleles articles achetés sur l’Apple Store en ligne reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022 pouvant être retournés jusqu’au 8 janvier 2023.